Paura a Termini Imerese: crolla muro nel quartiere Santa Lucia, strada invasa dai detriti [FOTO]

MeteoWeb

Paura questa mattina per un crollo a Termini Imerese: a cedere è stato il muro del bastione sotto la chiesa di Santa Lucia.

Tanta la paura tra i residenti, molti dei quali si sono trovati i detriti davanti alle proprie case e nei terrazzi.

La strada è stata chiusa, in attesa della rimozione dei detriti e della messa in sicurezza

“Questa mattina Termini Imerese si sveglia con questa triste notizia.

Sono appena stata sui luoghi in cui è avvenuto il crollo del muro in zona Santa Lucia,” ha affermato il sindaco Maria Terranova. “Sul posto, con me, l’Assessore Gaetano Castellana, i Vigili del Fuoco, il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine, i Cinofili, i Volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile e l’Ufficio Tecnico comunale.

Sono in corso le operazioni di delimitazione dell’area e di messa in sicurezza“.