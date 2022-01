Boato in Calabria, avvertito a Crotone: terremoto o boom sonico?

MeteoWeb

Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio di oggi in Calabria, cin particolare nel crotonese. Se è pensato inizialmente ad un terremoto, ma i sismografi INGV non hanno registrato alcuna scossa, sebbene in pochi minuti le segnalazioni dei cittadini siano state numerose. E’ possibile dunque che si sia trattato del boom sonico, cioè un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono, evento che in Calabria capita con frequenza.