Terremoto nel Centro Italia: scossa nettamente avvertita in Abruzzo e nel Lazio – LIVE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata alle 21:47 di questa sera nel centro Italia, con particolare risentimento sismico in Abruzzo e nel Lazio. Secondo i dati registrati dai sismografi INGV l’epicentro è stato individuato a Capitignano, nell’aquilano. Le segnalazioni giunte alla nostra redazione in pochi minuti sono state numerose, forse per via dell’ipocentro piuttosto superficiale, posto a poco meno di 10 km di profondità.