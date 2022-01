MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito la Grecia alle ore 12:48 di oggi, domenica 16 gennaio. L’epicentro è stato individuato nel territorio autonomo di Monte Athos, nell’est del Paese. La scossa ha avuto profondità di 7km ed è stata avvertita anche nella capitale Atene.

“Non c’è motivo di preoccuparsi”, ha affermato Efthymios Lekkas, presidente dell’Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti. Per ora non sono stati riportati danni o feriti.