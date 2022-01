Todi: elicottero dell’Aeronautica Militare soccorre boscaiolo infortunato [FOTO]

MeteoWeb

Un elicottero HH-139A dell’85° Centro Combat Search&Rescue del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio, per soccorrere un boscaiolo rimasto ferito in un’area boschiva molto impervia in località Casemasce, nel Comune di Todi.

L’elicottero militare, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), dove ha sede l’85° Centro Combat SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Una volta raggiunta l’area di intervento, l’equipaggio ha recuperato tramite l’uso del verricello l’uomo infortunato che era stato stabilizzato a terra dai tecnici e dagli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Umbria su una speciale barella. Grazie all’uso dei visori notturni NVG (Night Vision Goggles), che permettono di operare in condizioni di luce marginali o di notte, il recupero del boscaiolo è avvenuto in completa sicurezza ed una volta terminato l’elicottero si è diretto presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’equipaggio in prontezza d’allarme dell’85° Centro C/SAR era stato attivato nel tardo pomeriggio dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere.

L’85° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche di notte e in condizioni meteorologiche marginali.