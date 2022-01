Tragedia a Termini Imerese: malore improvviso, morta una mamma di 25 anni

MeteoWeb

Termini Imerese, in provincia di Palermo, è sotto shock. Una giovane mamma di 25 anni, Sofia Costantino, mamma di una bimba di pochi anni, è morta improvvisamente per un malore. La giovane, molto nota in città per il suo lavoro di barista, ha lasciato tutti nello sgomento più totale. Sulle pagine social della ragazza sono già centinaia i messaggi che si leggono dopo la terribile notizia.

Una amica scrive che la notizia le ha “stravolto la giornata e sicuramente anche la mia vita. Sono stata sempre fiera di come sei diventata, una donna come poche, una mamma fantastica ma soprattutto la collega che tutti volevano avere. Insieme abbiamo riso, pianto e fatto mille pazzie“. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici: “Non riesco ancora a crederci la vita è ingiusta. In queste circostanze non c’è un filo su cui parlare, soltanto un grandissimo silenzio e dolore veglia sulla tua famiglia e soprattutto per la piccolina angelo bellissimo”.