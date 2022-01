Omicron non è più ‘la nuova’ variante: trovata un’altra mutazione del virus in Francia

MeteoWeb

Omicron è ormai vecchia. Una nuova variante si è già affacciata sul panorama internazionale. Lo scorso novembre dodici persone nel Sud della Francia sono risultate positive a una variante atipica del Covid-19. Gli scienziati che l’hanno identificata hanno lanciato l’allarme definendola una nuova variante del virus. Il paziente zero era appena tornato da un viaggio in Camerun. La nuova tipologia del virus è stata riscontrato in 67 pazienti Covid ospedalizzati. Se è più virulenta di quelle attuali non è ancora noto.

Secondo gli esperti che hanno isolato la variante, la stessa comprende ben 46 mutazioni. Alla variante è stato dato il nome B.1.640.2. La sua presenza è stata rilevata per la prima volta dagli esperti dell’IHU Mediterranee Infection di Marsiglia, lo scorso dicembre. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata avvisata dell’esistenza di questa nuova variante e sono ora in corso studi per accertare il caso.