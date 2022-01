Turismo sostenibile: in arrivo MSC Seascape, la nave da crociera che tutela i mammiferi marini

MeteoWeb

Da oggi è possibile prenotare una crociera su MSC Seascape, una nave innovativa in termini di sostenibilità: come novità assoluta sarà dotata di un sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua per ridurre e isolare i potenziali effetti sui mammiferi marini, una novità assoluta nel settore crocieristico.

La nave poi sarà dotata dei migliori sistemi di trattamento delle acque reflue con standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti simili e sarà anche dotata di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti, sistemi di trattamento delle acque di zavorra, sistemi di ultima tecnologia per la prevenzione degli scarichi di olio dai locali macchine e vari miglioramenti efficaci in tema di efficienza energetica. Infine ospiterà sofisticati sistemi di recupero del calore e illuminazione a LED in grado di risparmiare energia.

Le tecnologie ambientali di MSC Seascape includono sistemi di riduzione catalitica selettiva su ciascuno dei quattro motori Wartsila 14V 46F per ridurre le emissioni di ossido di azoto fino al 90% convertendo il gas in azoto innocuo e acqua. Il sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico della nave elimina il 98% di ossido di zolfo dalle emissioni.

Le caratteristiche di MSC Seascape

MSC Seascape, rende omaggio alla bellezza dell’oceano con un design innovativo che consente agli ospiti di poter godere di una vista mozzafiato sul mare. Come per la gemella MSC Seashore, il 65% degli spazi pubblici di MSC Seascape è stato completamente reimmaginato, portando l’esperienza degli ospiti ad un livello successivo e offrendo la possibilità di vivere il mare come mai prima d’ora:

270 cabine con 12 diversi tipologie di comfort e suite con balcone, comprese le ambite suite di poppa

11 punti di ristoro, 19 bar e lounge con possibilità per mangiare e bere all’aperto

6 piscine, tra cui una splendida piscina infinity di poppa con un’incredibile vista sull’oceano

L’MSC Yacht Club più grande e lussuoso della flotta MSC Crociere, che offre circa 3.000 mq di spazio con ampie viste sull’oceano dai ponti di prua della nave

Un’ampia promenade sul lungomare ancora più vicina all’acqua, che si estende per quasi 540 metri

Uno spettacolare Ponte dei Sospiri con pavimento in vetro sul ponte 16 con una vista unica sull’oceano

La nave salperà da Miami a partire da dicembre 2022 per effettuare la sua stagione inaugurale ai Caraibi e arricchirà ulteriormente la già ampia offerta per gli ospiti di MSC Crociere in questa popolare regione ed è già possibile prenotare la propria crociera:

MSC Seascape offrirà due diversi itinerari di 7 notti da PortMiami: