Ottimo contro le infiammazioni, abbassa la pressione alta, il colesterolo e i trigliceridi: un gustoso alimento diuretico sgonfia anche la pancia

Presente in tutte le cucine italiane, conferisce sapore a molte preparazioni culinarie, ma è anche è uno degli alimenti più apprezzati nelle diete in quanto aumenta il senso di sazietà, è anche un’ottima fonte di vitamina K, acido folico, potassio, molibdeno, fibre e fitonutrienti, di vitamina A, C, B1, B2 e B3. Vanta proprietà digestive, carminative e diuretiche, è un alleato contro le infiammazioni, abbassa colesterolo, trigliceridi e pressione alta.

Scopriamo benefici e proprietà nutritive del sedano, un ortaggio che merita di essere protagonista sulle nostre tavole.

Cos’è il sedano

E’ una pianta erbacea biennale largamente coltivata in Italia e di comune utilizzo in cucina. Cresce spontanea nei luoghi erbosi e paludosi e può raggiungere gli 80/100 cm di altezza. Le foglie sono composte da 3-5 segmenti dentellati, di colore verde scuro e un picciolo carnoso, che costituisce la parte commestibile della pianta. Del sedano si utilizzano anche i semi, le radici e i frutti, raccolti a fine agosto.

Quali sono le proprietà del sedano

Il sedano è un’ottima fonte di vitamina K, acido folico, potassio, molibdeno, fibre e fitonutrienti. In quantità inferiori ma pur sempre presenti anche vitamina A, C, B1, B2 e B3. Possiede molte proprietà, previene malattie come il cancro, malattie degenerative e migliora la memoria e l’apprendimento, grazie alla presenza di antiossidanti, flavonoidi e fitonutrienti. I suoi semi inoltre abbassano la pressione sanguigna. Al sedano sono attribuite proprietà aromatizzanti, digestive, carminative, diuretiche, emmenagoghe. Basti solo pensare che la radice del sedano rientra fra i componenti dello sciroppo delle cinque radici utilizzato come depurativo nel trattamento della gotta e delle forme reumatiche e nei disturbi a carico dell’apparato urinario.

Le fibre contenute nel sedano sono in grado di tenere sotto controllo il colesterolo poiché invece di essere assorbito nell’organismo, permette di espellerlo con le feci. Inoltre è un ottimo alleato contro la gastrite perché blocca la proliferazione dei batteri presenti nello stomaco che ne sono responsabili grazie alla presenza dei flavonoidi. Da sempre il sedano è usato per curare la gotta, quindi come erba curativa, basta lasciare in infusione i suoi semi macinati in una tazza di acqua bollente, lasciare agire tutta la notte e bere l’infuso.

Il sedano protegge il fegato dalle sostanze nocive, inoltre utilizzando il suo estratto sotto forma di crema per la pelle è in grado di tenere lontane le zanzare. Il sedano però è considerato una verdura allergenica, è consigliato non assumerne se si soffre di allergie a betulla ed alcuni pollini.

Benefici e controindicazioni del sedano: il parere degli esperti

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“grazie all’elevato quantitativo di fibre, il sedano aumenta il senso di sazietà e aiuta a ridurre la presenza di colesterolo e trigliceridi nel sangue. La presenza di alcune molecole (fenolo, inositolo) migliora l’attività dell’intestino e riduce la presenza di gas. Alcuni fitonutrienti in esso contenuti sono inoltre validi alleati contro l’ipertensione perché interagiscono con alcuni ormoni che regolano la pressione del sangue. Ha inoltre importanti proprietà diuretiche. L’elevata presenza di vitamina A unita al potere disintossicante di questo ortaggio fanno sì che il sedano possa essere utilizzato anche contro infiammazioni di diverso tipo. Per poterne sfruttare tutte le proprietà benefiche l’ideale è consumarlo crudo, ma anche cotto al vapore. L’importante è evitare le cotture troppo prolungate.

È bene prestare attenzione al consumo di questo ortaggio nel caso in cui si soffra di malattie renali, poiché alcune sostanze contenute nel sedano possono risultare irritanti per i reni. Il sedano può inoltre comportare un aumento della sensibilità della pelle ai raggi solari“.

“A oggi non sono note interazioni tra il consumo di sedano e l’assunzione di farmaci o altre sostanze“.

Inoltre, gli esperti Humanitas ricordano che

“100 grammi di sedano crudo apportano 20 calorie ripartite come segue: 46% proteine

9% lipidi

45% carboidrati In particolare 100 grammi di sedano crudo contengono: 88,3 g di acqua

2,3 g di proteine

0,2 g di lipidi

0 mg colesterolo

2,4 g di carboidrati disponibili

0,2 g di amido

2,2 g di zuccheri solubili

1,6 g di fibra totale (fibra solubile 0,18 g; fibra insolubile 1,41 g)

140 mg di sodio

280 mg di potassio

0,5 mg di ferro

31 mg di calcio

45 mg di fosforo

16 mg di magnesio

1,24 mg di zinco

0,11 mg di rame

3 µg di selenio

0,06 mg di tiamina (vitamina B1)

0,19 mg di riboflavina (vitamina B2)

0,2 mg di niacina (vitamina B3 o vitamina PP)

207 µg di vitamina A retinolo equivalente

32 mg di vitamina C“.

Come utilizzare e conservare il sedano

Il sedano è utilizzato in cucina sia crudo che cotto, in pinzimonio o nelle insalate, ingrediente base per salse a base di formaggi o per preparare soffritti insieme a cipolla e carota, o ancora è usato come ingrediente per preparare ottimi brodi vegetali, trova inoltre ampio impiego in zuppe e minestre insieme alle sue foglie. E’ necessario pulire il sedano dai suoi filamenti prima di utilizzarlo, ricordandosi che può essere conservato in frigo massimo per una settimana dall’acquisto.

Centrifugato kiwi, sedano e mele: una bevanda detox ricca di virtù

Il sedano è un ingrediente di una bevanda detox eccezionale, il centrifugato kiwi, sedano e mele: per realizzarlo occorrono 2 mele, una costa grande di sedano e 3 kiwi. I frutti vanno puliti, tagliati a pezzi e inseriti, senza zucchero, nell’estrattore di succo. Una volta centrifugati, vanno gustati freddi, serviti in un bicchiere di vetro. La bevanda aiuta a sentirsi più forti ed energici.

Ideale contro stanchezza, nervosismo, inappetenza, il centrifugato facilita la digestione, ha proprietà antisettiche, antianemiche, dietetiche e diuretiche, per cui è ideale per chi desidera perdere peso e combattere la ritenzione idrica. E’ dissetante e aiuta l’organismo a difendersi dall’attacco degli agenti patogeni, rafforzando il sistema immunitario.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.