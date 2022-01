Astronomia: un grande impatto cosmico spiega il mistero delle due facce della Luna

MeteoWeb

Un team di ricercatori affiliato a diversi enti in Cina e uno in Australia ha creato un modello per spiegare le differenze riscontrate sul lato vicino e lontano della Luna. Nello studio pubblicato su Nature Geoscience, il modello mostra che un massiccio impatto cosmico milioni di anni fa potrebbe spiegare ciò che si osserva oggi sulla superficie del nostro satellite.

Per molti anni, gli scienziati hanno ipotizzato che la Luna apparisse più o meno la stessa dal lato vicino o lontano, ma poi le sonde hanno scoperto che non era affatto così. Vi sono differenze nell’aspetto della superficie, così come nelle rocce e nel materiale superficiale. I risultati hanno innescato una serie di ipotesi per spiegare la difformità. Tuttavia, la maggior parte degli scienziati ha concordato sul fatto che durante i suoi primi anni la Luna era in uno stato primordiale, il che significa che tutto il materiale che la ricopriva si era fuso in una miscela uniforme mantenuta durante la fase di raffreddamento e quella in cui la superficie si è indurita. Ciò significa che le differenze osservate sui diversi lati della Luna sono emerse dopo che si è raffreddata.

Alcuni hanno suggerito che tali differenze fossero dovute a un impatto cosmico al Polo Sud: le osservazioni hanno dimostrato che una grande collisione si è verificata oltre 4 miliardi di anni fa, creando il bacino di Aitken, ma come un tale impatto abbia potuto creare le condizioni che si osservano oggi è rimasto a lungo un mistero.

In questo nuovo studio, i ricercatori hanno preso in considerazione tutti i fattori noti e li hanno inseriti in un modello per simulare un grande impatto cosmico. La simulazione ha mostrato che un impatto di tale entità comporterebbe molto calore, abbastanza da riavviare la convezione che si è verificata durante i primordi.

La simulazione ha anche mostrato che il materiale del corpo che si è scontrato con la Luna si sarebbe fatto strada all’interno del satellite, impedendo anche la convezione. Ha anche scoperto che il materiale estraneo si estendeva dal centro dell’area di collisione. Poi ha mostrato che mentre la convezione proseguiva, il materiale proveniente dalle profondità della Luna si è fatto strada verso la superficie del lato opposto, creando le differenze osservate oggi.