Grosso pezzo di un razzo russo si è schiantato sulla Terra, “rientro di Persei confermato”

Lo stadio superiore Persei di un razzo russo Angara A5 si è schiantato sulla Terra in modo incontrollato nella serata di ieri ora italiana, colpendo l’atmosfera sull’Oceano Pacifico alle 21:08 UTC (le 22:08 in Italia).

“Rientro di Persei confermato: 21:08 UTC su 121 W 14S nel sud Pacifico,” ha confermato via Twitter l’astronomo Jonathan McDowell, dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

La posizione di latitudine/longitudine corrisponde a un tratto di mare a est della Polinesia francese.

Il viaggio di Persei si è concluso dopo 9 giorni in volo: ha subito un blocco con un payload fittizio durante un test avvenuto lo scorso 27 Dicembre. Apparentemente Persei non è riuscito a riavviarsi come previsto per una seconda accensione del motore, che avrebbe dovuto mandarlo dall’orbita terrestre bassa in una posizione geostazionaria molto più alta.

Persei era un detrito spaziale piuttosto grande. Al decollo, qui sulla Terra, pesava circa 19,5 tonnellate, ma la maggior parte era propellente: il carburante è stato probabilmente scaricato durante la permanenza dello stadio in orbita, quindi il pezzo che è caduto sulla Terra probabilmente pesava circa 3,2 tonnellate, secondo Anatoly Zak di RussianSpaceWeb.com.

La maggior parte del razzo è quasi certamente bruciata nell’atmosfera terrestre, secondo McDowell, che ha analizzato i dati di tracciamento disponibili.

“Qualsiasi danno da eventuali detriti sarà minimo (potrebbe ammaccare il tetto di qualche sfortunato, ma non spazzerà via l’umanità),” ha scritto McDowell su Twitter prima della conferma del rientro.

Quella di McDowell è stata la risposta ad un tweet a un utente che gli chiedeva se l’incidente di Persei sarebbe stato simile allo scenario presentato nel film del “Don’t Look Up”, che racconta la storia di due astronomi che cercano di mettere in guardia le persone su una grande cometa in rotta verso la Terra (il film è principalmente satira e la cometa in arrivo è una metafora del cambiamento climatico e della risposta inadeguata dell’umanità ai suoi impatti disastrosi).

Tutti ricorderanno cosa è accaduto nel Maggio 2021, un controverso esempio di rientro di spazzatura spaziale, lo stadio centrale da 23 tonnellate di un booster cinese Long March 5B, caduto dopo 10 giorni in orbita terrestre.

Il 28 Aprile il vettore aveva inserito in orbita con successo il modulo centrale della nuova stazione spaziale cinese, diventando un pezzo di spazzatura spaziale invece di tuffarsi nell’oceano poco dopo il decollo, come in genere avviene per i booster nella maggior parte dei lanci. Da qui la polemica.

Il lancio del 27 Dicembre è stato il terzo volo di prova per l’Angara A5, il cui sviluppo è stato interessato da una serie di ritardi. I primi due lanci dell’heavy lifter, avvenuti nel Dicembre 2014 e nel Dicembre 2020, sono riusciti entrambi a trasportare payload nell’orbita desiderata.