La scienza conferma: un noto frutto antinfiammatorio abbassa la pressione alta e aiuta a tenere sotto controllo il peso

Un team di ricercatori del Department of Food Science and Nutrition presso l’Illinois Institute of Technology ha esaminato le prove precliniche e cliniche per valutare l’assunzione di anguria (Citrullus lanatus) sugli esiti cardiovascolari e metabolici e per identificare le indicazioni future importanti per determinare orientamenti alimentari e raccomandazioni terapeutiche attuabili da operatori sanitari, pazienti e pubblico in generale.

L’anguria, un membro della famiglia delle Cucurbitaceae, ha una lunga storia: tracce risalenti a oltre 1.000 anni suggeriscono che gli antichi agricoltori in Egitto avessero rimodellato l’anguria e probabilmente hanno avviato il processo di miglioramento della polpa dall’amaro al dolce di cui godiamo oggi.

Si pensa che gli antichi romani e greci abbiano introdotto l’idea di utilizzare l’anguria per le sue proprietà medicinali.

L’anguria era coltivata in India, Cina e Iberia e nel XVII secolo divenne ampiamente coltivata in Europa.

La polpa dell’anguria contiene vari nutrienti tra cui vitamine, minerali, carotenoidi e aminoacidi. Il suo sapore dolce è dovuto agli zuccheri solubili come saccarosio, fruttosio e glucosio, mentre gli acidi malico, citrico e ossalico sono gli acidi organici predominanti che conferiscono il caratteristico sapore di anguria.

I colori rosso, giallo e rosa della polpa dell’anguria sono dovuti alla presenza di carotenoidi come il beta-carotene e il licopene, che variano in base alla cultivar, alla maturità e all’origine. Il licopene è famoso per i suoi benefici, anche nei confronti dei tumori.

L’anguria contiene anche vari composti fenolici tra cui acidi fenolici, lignani, cumarine, iridoidi e flavonoidi.

In particolare, tuttavia, le angurie sono insolitamente ricche di citrullina e arginina, aminoacidi non proteici. Il contenuto di citrullina e arginina dell’anguria varia a seconda della varietà e della regione geografica e nelle diverse parti dell’anguria.

“La ricerca sta svelando il potenziale beneficio per la salute dell’anguria,” hanno affermato l’autore principale Britt Burton-Freeman e colleghi. “L’attuale revisione della letteratura fornisce prove secondo cui l’assunzione di anguria e l’integrazione di citrullina abbassano la pressione sanguigna negli studi sull’uomo“. “Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, sulla base dei dati che abbiamo esaminato e riportato nei modelli preclinici, stanno emergendo effetti favorevoli sul metabolismo dei lipidi/lipoproteine“.

Nella loro revisione, gli autori hanno analizzato le prove precliniche e cliniche pubblicate dal 2000 al 2020 per valutare l’assunzione di anguria e citrullina sugli esiti cardiovascolari e metabolici. Hanno esplorato gli studi relativi al frutto intero e alla supplementazione di citrullina, concentrandosi sui principali fattori di rischio cardio-metabolico.

Gli studiosi hanno quindi concluso che l’anguria fornisce una combinazione di sostanze nutritive e sostanze fitochimiche che agiscono attraverso molteplici meccanismi per indurre effetti biologici.

Secondo il team, la citrullina e l’arginina sono fondamentali per questi effetti cardio-metabolici ai quali contribuiscono anche i polifenoli, il licopene, il potassio e il magnesio.

“La nostra revisione fornisce prove secondo cui l’assunzione di anguria e l’integrazione di citrullina abbassano la pressione sanguigna negli studi sull’uomo,” hanno affermato gli scienziati. “Effetti favorevoli sul metabolismo dei lipidi/lipoproteine ​​stanno emergendo sulla base di dati umani e costantemente riportati in modelli animali dopo l’assunzione di anguria“.

“Si suggerisce anche un ruolo nel controllo del peso corporeo, probabilmente attraverso meccanismi di sazietà, che merita ulteriori ricerche. Allo stesso modo, è evidente il controllo del glucosio nei modelli animali di diabete indotti chimicamente e dalla dieta, sebbene siano disponibili dati limitati sugli esseri umani“.

“Le aree emergenti includono la salute del cervello e dell’intestino indicata dalla biodisponibilità dell’ossido nitrico in tutti i tessuti e dalle prove che mostrano una migliore funzione della barriera intestinale e una composizione microbica different dopo l’assunzione di anguria“.

“Nel complesso, l’anguria fornisce una combinazione di nutrienti e sostanze fitochimiche che agiscono attraverso molteplici meccanismi per indurre effetti biologici“.

“Centrale in questi effetti può essere la fornitura di citrullina/arginina; tuttavia, se combinati con molti altri componenti importanti come (poli)fenoli, licopene, potassio e magnesio, si possono prevedere effetti dell’assunzione di anguria sugli endpoint cardio-metabolici“.

“Tre grammi e forse anche un grammo di citrullina al giorno possono essere sufficienti per indurre benefici cardio-metabolici“.

“Le prove a sostegno di una quantità di anguria per influenzare in modo affidabile i risultati di interesse sono meno mature“.

“La ricerca continua sul frutto intero e sui suoi prodotti (cioè il succo) per ottenere dati di assunzione sufficienti (quantità e frequenza) relativi agli esiti clinici in diverse popolazioni è necessaria per promuovere strategie preventive e terapeutiche con l’anguria per una salute ottimale e una riduzione del rischio di malattia,” hanno concluso gli studiosi.

Lo studio è stato pubblicato su Current Atherosclerosis Reports.

Anguria, benefici e controindicazioni: il parere degli esperti

