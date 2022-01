Brucia i grassi e accelera il metabolismo, aiuta a dimagrire abbassando il colesterolo: una pregiata bevanda antinfiammatoria e digestiva allevia anche il mal di testa

MeteoWeb

Un’antica bevanda vanta eccezionali benefici per la nostra salute: oltre a consentire una buona digestione, contiene livelli particolarmente elevati di catechine, un potente antiossidante con proprietà antinfiammatorie in grado di ridurre il rischio di sviluppare tumori e malattie cardiache (inibisce la formazione di coaguli e riduce la presenza di grassi e colesterolo nel sangue). Le catechine possono anche accelerare il metabolismo dei grassi e degli zuccheri, facilitando la perdita di peso corporeo.

E’ una bevanda energetica che può anche alleviare il mal di testa.

Sono tanti i motivi per cui il tè giallo è considerato un toccasana per la salute.

Che cos’è il tè giallo

Il tè giallo, categoria rara e pregiata, prende il nome dal suo colore paglierino.

Il processo di produzione è simile a quello del tè verde, ma con una breve fase di ossidazione aggiuntiva.

Prima dell’essiccazione, le foglie e i germogli vengono prima sottoposti a un getto di vapore, ed in seguito vengono lasciati in un contenitore coperto da un panno umido. Il processo esalta gli aromi evitando l’astrigenza “erbacea” che caratterizza molti tipi di tè verde.

Il tè giallo è raro, e per tale motivo l’acquisto in Occidente dovrebbe essere effettuato con cura (tè verde di scarsa qualità viene venduto come tè giallo in Occidente, quindi, è importante acquistalo da un venditore affidabile).

E’ prodotto solo in Cina, sulle montagne delle province dello Hunan, Zhejiang e Sichuan.

Quali sono le proprietà del tè giallo

I benefici per la salute del tè giallo non sono stati ampiamente studiati come quelli di altri tè, ma è verosimile che sia più ricco di antiossidanti rispetto al tè verde, in quanto i germogli vengono raccolti all’inizio dell’anno. Per questo, viene spesso scelta da coloro che vogliono ottenere i benefici del tè verde con una bevanda priva di gusto “erbaceo”.

Il tè giallo è ricco di antiossidanti, migliora la digestione, essendo particolarmente benefico per la milza e lo stomaco; è più ricco di polifenoli, vitamine e aminoacidi rispetto ad altri tè (uno studio sulla linea di cellule tumorali in Cina ha mostrato l’azione efficace del tè giallo sul cancro esofageo), aiuta a perdere peso, ad avere denti sani e ossa forti (contiene fluoro), prevenendo l’osteoporosi e l’osteosclerosi. Inoltre, studi condotti sul modello animale dimostrano l’azione preventiva del tè giallo contro le lesioni gastriche. Grazie alla sua attività antiossidante aiuta a ridurre l’infiammazione indotta dalla secrezione acida dello stomaco.

Il contenuto di caffeina aiuta ad alleviare la tensione e il mal di testa, aiuta ad aumentare l’attività dei neurotrasmettitori e quindi rilassa il corpo. Il tè giallo è un alleato per chi vuole aumentare il livello di energia.

Importante anche il contenuto di vitamine del gruppo B – tiamina, niacina, riboflavina e vitamina B6 – la cui assunzione è cruciale per ottimizzare l’efficienza del metabolismo.

Le catechine del tè giallo possono accelerare il metabolismo dei grassi e degli zuccheri, facilitando la perdita di peso corporeo. Oltre a espletare funzioni antiossidanti e antinfiammatorie dirette, le catechine potenziano anche altri sistemi antiossidanti (per esempio quelli in cui viene coinvolta la vitamina E).

Tè giallo, benefici e controindicazioni: il parere degli esperti

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“dal punto di vista dei benefici, il tè giallo grazie al ridotto livello di ossidazione contiene buone quantità di polifenoli, sostanze antiossidanti in grado di ridurre il danno a carico delle cellule con ricadute positive su tutti i tessuti. Il metodo di lavorazione non troppo invasivo che caratterizza questo tipo di tè fa sì che al suo interno rimangano custoditi – come accade anche nel tè verde – livelli particolarmente elevati di catechine e in particolare di Epigallocatechina gallato (EGCG), un potente antiossidante in grado di ridurre il rischio di sviluppare tumori (protegge le cellule buone dalle mutazioni e inibisce la crescita di quelle cancerose) e malattie cardiache (inibisce la formazione di coaguli, riduce la presenza di grassi e colesterolo nel sangue e rallenta lo sviluppo di aterosclerosi e malattie coronariche). La caffeina e la teofillina in esso contenute stimolano le capacità menmoniche, l’attenzione e la concentrazione, e l’azione combinata di diversi polifenoli avrebbe inoltre effetti neuroprotettivi.

Quanto alle controindicazioni, è bene ricordare che il tè giallo contiene caffeina: se consumato in quantità eccessive può causare disturbi quali ansia, nervosismo e insonnia“.

“Poiché il tè giallo contiene caffeina (circa 13 grammi ogni 100 ml di bevanda), è bene non farlo bere ai bambini“.

Gli esperti Humanitas ricordano inoltre che

“il tè giallo dal punto di vista delle caratteristiche nutrizionali è simile al tè verde. 100 millilitri (circa 100 grammi) di tè verde (infuso preparato con acqua) apportano circa una caloria e contengono approssimativamente: 99 g di acqua

0,22 g di proteine

0,02 mg di ferro

1 mg di magnesio

8 mg di potassio

1 mg di sodio

0,01 mg di zinco

0,3 mg di vitamina C

0,007 m di vitamina B1 o Tiamina

0,06 mg di vitamina B2 o Riboflavina

0,03 mg di vitamina B3 o Niacina

0,005 mg di vitamina B6“

Come preparare il tè giallo

Il tè giallo si prepara semplicemente mettendo un cucchiaio da cucina di tè in 200 ml di acqua al di sotto della temperatura di ebollizione (70-80°C) per 1-3 minuti.

Si consiglia l’infusione in vetro, che consente di ammirare le foglie di tè giallo che si dispiegano in acqua.

Il tè giallo ha un sapore morbido e aromatico, un gusto dolce, floreale e di corpo medio.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.