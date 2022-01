Uno struzzo a spasso sulla provinciale: traffico bloccato a Casale Popolo – VIDEO

MeteoWeb

Uno struzzo a spasso sulla strada. Potrebbe sembrare la scena di un cartone animato, invece è quanto successo a Casale Popolo, frazione di Casale Monferrato, in Piemonte. L’animale è sbucato all’improvviso dalla nebbia, paralizzando il traffico sulla provinciale. Gli automobilisti, infatti, si sono fermati per paura di investire l’animale che vagava per la strada (vedi video in fondo all’articolo). Dalle vetture, gli automobilisti non hanno perso l’occasione di immortalare la scena piuttosto bizzarra e le immagini sono diventate virali sui social.

Lo struzzo era scappato qualche giorno fa da un allevamento ed era già stato segnalato alle forze dell’ordine dagli automobilisti che si erano imbattuti nell’animale. Lo struzzo, infine, è stato recuperato e riportato al proprietario.