Il flop del Green pass in una storia assurda che arriva da Villa San Giovanni: uomo bloccato agli imbarchi da giorni, “non posso tornare a casa” – INTERVISTA

E’ una vicenda assurda, di quelle che ci fanno chiedere: “Ma chi ci guida, come prende le decisioni? Sulla base di quali dogmi decide di legiferare senza tenere conto delle diverse situazioni che si possono venire a creare?“. E soprattutto: “Ma è possibile impedire ad un cittadino di tornare a casa proprio in virtù di un Super Green Pass che, come abbiamo visto, non frena i contagi?“.

Allo stato attuale Fabio Messina, agente di commercio siciliano bloccato da lunedì a Villa San Giovanni, può andare in giro l’Italia e per l’Europa, ma solo da Bolzano a Reggio Calabria. A casa sua, a Palermo, non può tornare perché sprovvisto di Super Green Pass. Si era recato a Genova per lavoro, prima del 10 gennaio, data in cui è scattato il nuovo decreto, ma non ha potuto fare ritorno nel proprio domicilio ed è fermo da tre giorni, in attesa che gli avvocati riescano a far smuovere qualcosa.

“Stavo per tornare a casa ma non ci sono riuscito – ha spiegato l’uomo nell’intervista visibile in versione completa nel link in calce –. Sono sceso in auto da Genova a Villa San Giovanni, ma qui ho trovato un ostacolo. Non essendoci un ponte fisico, il traghetto è l’unico mezzo che ho per tornare a casa. Dato che è previsto di poter attraversare le Regioni senza alcun titolo sanitario, ero convinto di poter passare, ma mi sbagliavo. Quello che è stato pubblicato dal Consiglio dei Ministri è che si può passare da una Regione all’altra con mezzo privato, ma a me è stato disatteso”.

“E’ un problema di interpretazione della norma, è palese il fatto che si possa transitare da Regione a Regione e, pur non essendo unita, la Sicilia è una Regione italiana. Tra l’altro potrei andare da Villa fino ad Oslo e nessuno mi chiederebbe nulla se non la carta d’identità”, spiega Messina. “Non poter tornare – precisa Messina – dispiace soprattutto perché non posso dare una data di rientro a mio figlio, che mi continua a chiedere dove possa essere, ma io non glielo chiedo, gli dico che lavoro. Cosa mi hanno detto al traghetto a Villa? Che non potevo accedere senza traghetto, di chiedere ai poliziotti. Loro sono stati molto comprensivi, hanno capito i miei problemi. Io sono un italiano che può girare in tutto il territorio europeo ma che non può rientrare in Sicilia, a casa propria”.

L’avvocato di Messina, Maura Galletta, ha fatto luce sulle paradossali violazioni degli articoli con cui è stato negato il ritorno a casa all’agente di commercio siciliano: “sono venuta fin qui per fare firmare la Procura – ha dichiarato – perché depositeremo entro domani un ricorso ex articolo 700 per tutelare i diritti del signor Messina. In primis dobbiamo dire che questa situazione è un paradosso, un’aberrazione giuridica, ci sono in discussione varie violazioni di diversi articoli. L’art.16 garantisce la libera circolazione in tutto il territorio nazionale, che è vero che può essere eliminato con legge ordinaria del Parlamento temporaneamente e per ragioni di sanità, ma è lesivo del diritto del ricorrente di fare ritorno al proprio domicilio. Lo stato di emergenza è stato prorogato ed è chiaro che il signor Messina non può vivere in macchina a spese proprie. Il traghetto, tra l’altro, è l’unico mezzo di collegamento tra la Sicilia e il resto d’Italia, non c’è alternativa a meno che non se la faccia a nuoto. E non vi è una deroga all’utilizzo del Super Green Pass, ma una discriminazione tra persone residenti nel territorio italiano. Questa limitazione non c’era neanche nel primo lockdown, chiunque per lavoro o salute poteva tornare nel proprio domicilio. Cosa faremo? Su per giù abbiamo esposto a grandi linee la violazione delle normative che verranno trattate nel ricorso che depositeremo, con la collega Grazia Cutino del foro di Trapani, presso il Tribunale di Reggio Calabria”.

“Pertanto l’eventuale accesso al mezzo di trasporto da parte di viaggiatore non munito di Green Pass rafforzato non può comportare un ordine di allontanamento da parte delle Forze dell’ordine, che nel caso di specie dovrebbero agire in forza di legge, semplicemente comminando al trasgressore la sanzione amministrativa previa contestazione della violazione. Tanto ciò è vero che gli incaricati di P.S. presenti al Porto di Villa San Giovanni, pur vietando al signor Messina di accedere al traghetto, hanno rifiutato di redigere, per come invece era stato richiesto, un verbale di respingimento quand’anche questo tipo di atto dovrebbe rivestire il carattere della formalità. Tale illegittimo respingimento, peraltro non formalizzato, del viaggiatore al porto di Villa San Giovanni da parte degli incaricati di P.S. presenti per impedirgli di raggiungere la Sicilia, luogo dove ha eletto domicilio, si configura alla stregua di una misura cautelare personale di fatto quale il divieto di dimora. Inoltre, com’è noto, i soggetti esentati dalla vaccinazione possono continuare a svolgere le mansioni lavorative e accedere alle attività invece precluse ai non esentabili non vaccinati, senza decurtazione dello stipendio e/o con l’utilizzo di precauzioni quali il distanziamento, l’uso dei D.P.I., la disinfezione di ambienti e delle mani”, precisa illegale rifacendosi al D.L. 44/2021 e circolare ministero della Salute del 4 agosto 2021.