Vaccini anti-Covid, l’analisi :“i monopoli rendono i prezzi più alti fino a 24 volte il costo di produzione”

“I vaccini contro il per COVID-19 – finanziati in gran parte dal pubblico – sono stati privatizzati e monopolizzati, lasciando alle aziende farmaceutiche il potere di addebitare prezzi eccessivi ai vaccini per massimizzare i profitti”. È quanto riporta un’analisi, pubblicato a luglio 2021, dalla People’s Vaccine Alliance, un movimento globale di organizzazioni, leader mondiali e attivisti uniti dall’obiettivo comune di condurre una campagna per un “vaccino del popolo” per il COVID-19, che sia basato su conoscenze condivise e che sia disponibile gratuitamente per tutti ovunque. La People’s Vaccine Alliance è sostenuta da oltre 2 milioni di attivisti in tutto il mondo e da 175 ex leader mondiali e scienziati vincitori del premio Nobel. Della People’s Vaccine Alliance fanno parte anche Oxfam ed EMERGENCY. “Il costo di vaccinare il mondo contro il COVID-19 potrebbe essere almeno cinque volte più basso se le aziende farmaceutiche non approfittassero dei loro monopoli sui vaccini COVID”, si legge nell’analisi.

“Nuove stime del costo di produzione per i vaccini anti-COVID a mRNA suggeriscono che possono essere prodotti per un minimo di 1,18 dollari a dose. COVAX, il programma istituito per aiutare i Paesi ad accedere ai vaccini COVID, ha pagato, in media, quasi cinque volte di più per le sue dosi. I prezzi riportati disponibili suggeriscono che i governi di tutto il mondo stanno pagando da 4 a 24 volte di più di quanto potrebbero pagare per i vaccini COVID-19”, si legge ancora nel documento.

“Le aziende farmaceutiche sono libere di dare la priorità ai contratti più redditizi e costosi con i Paesi ricchi, a scapito diretto della protezione di più vite in più Paesi. Nonostante l’aumento delle infezioni e dei decessi in molti Paesi in via di sviluppo, Pfizer/BioNTech e Moderna hanno destinato oltre il 90% delle loro forniture ai Paesi ricchi. Lo schema COVAX e i governi dei Paesi in via di sviluppo non possono assolutamente competere con gli alti prezzi pagati volontariamente dai Paesi ricchi e quindi vengono spinti in fondo alla coda dei vaccini”.

“I prezzi elevati bloccano l’accesso, riducono la copertura vaccinale, prosciugano preziosi bilanci pubblici e sovraccaricano i profitti. Pfizer/BioNTech e Moderna addebitano ai governi fino a 41 miliardi di dollari in più rispetto al costo di produzione stimato. La Colombia potrebbe aver pagato in eccesso Moderna e Pfizer/BioNTech fino a $ 375 milioni per soli 20 milioni di dosi. Il Sudafrica potrebbe aver pagato in eccesso a Pfizer/BioNTech 177 milioni di dollari. I vaccini troppo cari sono importanti anche per i bilanci pubblici messi a dura prova nei Paesi ricchi. Il Regno Unito e gli Stati Uniti potrebbero aver pagato a Pfizer/BioNTech e Moderna rispettivamente 1,8 miliardi di dollari e 17,4 miliardi di dollari in più rispetto al costo di produzione stimato di questi vaccini mRNA, mentre per la Germania la cifra potrebbe essere di 5,8 miliardi di euro. L’UE potrebbe aver pagato 31 miliardi di euro in più rispetto al costo stimato per i vaccini mRNA, pari al 19% del budget totale dell’UE 2021”, dettaglia l’analisi della People’s Vaccine Alliance.

“I budget governativi che avrebbero potuto pagare più operatori sanitari o essere utilizzati per combattere la fame stanno invece creando un’estrema ricchezza. Dall’inizio della pandemia, Moderna, BioNTech e CanSino hanno creato almeno nove nuovi miliardari dei vaccini con un patrimonio netto combinato di 19,3 miliardi di dollari. Rompere i monopoli e consentire la concorrenza dei generici è una via comprovata per aumentare la produzione e ridurre i prezzi di vaccini e medicinali. I governi dei Paesi ricchi devono iniziare a sostenere il percorso più veloce ed economico per la vaccinazione globale, insistendo che la tecnologia e il know-how dei vaccini siano condivisi con il COVID-19 Technology Access Pool dell’OMS e concordare immediatamente una deroga temporanea alle norme sulla proprietà intellettuale presso l’Organizzazione mondiale del commercio per tutti i vaccini, i trattamenti e i test per il COVID-19”, conclude l’analisi.

Anna Marriott, Health Policy Manager di Oxfam, ha dichiarato: “le aziende farmaceutiche stanno tenendo il mondo in ostaggio in un momento di crisi globale senza precedenti. Questo è forse uno dei casi più letali di speculazione della storia. Preziosi budget che potrebbero essere utilizzati per costruire più strutture sanitarie nei Paesi più poveri vengono invece saccheggiati da amministratori delegati e azionisti di queste onnipotenti società”.

Winnie Byanyima, Direttore Esecutivo di UNAIDS, ha dichiarato: “gli operatori sanitari muoiono in prima linea in tutto il mondo ogni singolo giorno. Solo l’Uganda ha perso più di cinquanta operatori sanitari in sole due settimane. Un ricordo del tempo in cui milioni di persone morivano di HIV nei Paesi in via di sviluppo perché i farmaci che potevano salvarli avevano un prezzo troppo alto. È criminale che la maggior parte dell’umanità stia ancora affrontando questa crudele malattia senza protezione perché i monopoli farmaceutici e i super profitti vengono messi al primo posto”.