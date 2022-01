Vaccini, medico legale tedesco: “i medici non dovrebbero vaccinare pazienti contro la loro volontà”

MeteoWeb

Il presidente dell’Associazione nazionale dei medici legali (KBV), Andreas Gassen, ha riferito al quotidiano “Bild” che i medici non dovrebbero vaccinare i pazienti contro la loro volontà e che dunque solo in caso di vaccinazione obbligatoria dovrebbe inoculare il siero a chi è contrario. Gli studi medici, secondo Gassen, non sono un luogo per far rispettare le misure del governo. Gassen ha sottolineato che dipendono da un rapporto di fiducia tra medico e paziente. Solo se il Bundestag decidesse di rendere obbligatoria la vaccinazione, i centri vaccinali statali o i medici del servizio sanitario pubblico dovrebbero effettuare dunque la vaccinazione.