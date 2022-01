Variante Omicron in Inghilterra: tra gli ospedalizzati 3 su 4 sono vaccinati

MeteoWeb

La UK Health Security Agency (l’agenzia Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito) nel technical briefing del 31 dicembre 2021 analizza i dati della variante Omicron.

Iniziamo col grafico dei ricoverati:

Dopo aver toccato il valore più alto in data 21 dicembre si evidenzia un progressivo calo delle persone che necessitano ricovero-ospedalizzazione dopo la presentazione al pronto soccorso.

La prossima tabella divide gli ospedalizzati per stato di vaccinazione:

Sono 815 i ricoveri registrati: il 25,3% non è vaccinato (n. 206), il 72,5% è vaccinato (n. 591) e il 2,2% Unlinked (stato vaccinale non disponibile). Quindi tra gli ospedalizzati una persona su 4 non è vaccinata mentre lo sono quasi 3 su 4. Mi fermo qui, ognuno di voi sarà libero di trarre le proprie conclusioni.

E’ possibile visionare il documento ufficiale a questo link: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1044481/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf