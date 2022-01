Maltempo, forte vento nel Salernitano: divelto il tetto di una scuola a Sanza

MeteoWeb

Il forte vento provoca danni e disagi nel Salernitano. A Sanza, parte della copertura dell’istituto scolastico, scuole elementari Carlo Pisacane, e’ stata sradicata dal vento finendo in piazzetta San Francesco ed e’ anche stata abbattuta parte del muro perimetrale con la cancellata di delimitazione dello stabile lungo la statale 517. Fortunatamente non si registrano feriti.

In un post social del Comune, si legge che lo stabile e’ chiuso per lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico e che i danni ammontano a migliaia di euro. Sul posto, da questa mattina, polizia municipale, sindaco e responsabili della ditta che sta effettuando i lavori. A breve, la strada che era stata chiusa al transito sara’ riaperta.

A Sarno, il sindaco Giuseppe Canfora ha prorogato la chiusura del cimitero comunale fino alle 20.00 di domani e ha disposto il divieto di transito nei parchi pubblici e nelle aree pubbliche con presenza di alberi e il divieto di transito su strade montane e pedemontane, “fatta eccezione per i residenti e per tutti coloro che devono provvedere necessariamente alle attivita’ di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile, in forma individuale e per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle predette attivita’, dalle ore 13.00 di martedi’ 11 gennaio alle ore 20.00 di mercoledi’ 12 gennaio 2022“, si legge nel provvedimento.