Verso il lancio di ExoMars: equipaggiamento e strumenti scientifici a bordo del rover Rosalind Franklin sono pronti per il volo

Dopo la fase critica di discesa sulla superficie di Marte, il momento più atteso della missione ExoMars sarà quando Rosalind lascerà la piattaforma di atterraggio e toccherà il suolo marziano per la prima volta. L’apertura del rover sulla piattaforma e l’uscita da Kazachok è un’operazione complessa, che gli ingegneri hanno studiato e stanno provando sulla Terra.

Nel corso degli ultimi test, il gemello del rover Rosalind Franklin dell’ESA ha effettuato vari test con la piattaforma in un simulatore terrestre di Marte presso la sede di ALTEC a Torino.

Queste simulazioni durano circa 15 minuti, ma l’intera fase di sviluppo ed uscita dalla piattaforma su Marte durerà vari giorni. Dopo l’atterraggio, il rover sarà impegnato per circa una settimana in una serie di controlli e self test prima di procedere al sollevamento delle ruote e al dispiegamento dei pannelli solari e dell’asta con le telecamere.

Amalia e Rosalind

Il rover gemello di ExoMars, fino a oggi noto come Modello di test a terra, ha un nuovo nome: Amalia. Questo modello prende il nome dalla Professoressa Amalia Ercoli Finzi, nota astrofisica italiana, con una vasta esperienza nella dinamica dei voli spaziali.

Amalia è stata la prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia e, oltre a servire come consulente scientifico per l’ESA e la NASA, ha progettato il trapano sul lander Philae di Rosetta e ha fortemente spinto per lo sviluppo del trapano del rover di ExoMars già 20 anni fa.

“Sono lusingata e onorata di avere questo elemento della missione ExoMars che porta il mio nome. Marte ci sta aspettando“, ha detto Amalia Ercoli Finzi dopo aver ricevuto la notizia.

Gli ingegneri stanno utilizzando il rover Amalia per ricreare diversi scenari e aiutarli a prendere decisioni che manterranno Rosalind al sicuro nel difficile ambiente di Marte. Il modello è rappresentativo di quello che il rover sarà in grado di fare sul Pianeta Rosso.

“Il divertimento è solo all’inizio. Useremo Amalia per eseguire operazioni pericolose, dalla guida intorno ai pendii marziani alla ricerca del percorso migliore per le operazioni scientifiche fino alla trivellazione e all’analisi delle rocce“, spiega Andrea Merlo. Finora, Amalia ha portato campioni di terreno trivellati fino a 1,7 metri di profondità e ha fatto funzionare tutta la strumentazione inviando al contempo dati scientifici al Centro di controllo delle operazioni del rover (ROCC), l’hub operativo che organizzerà la passeggiata del rover costruito in Europa su Marte.