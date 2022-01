Zara Rutherford entra nella storia: è la più giovane pilota donna a completare il giro del mondo

MeteoWeb

E’ atterrata all’aeroporto internazionale di Courtrai-Wevelgem (Belgio) Zara Rutherford, la 19enne belga diventata la più giovane pilota donna a fare il giro del mondo in solitaria.

Il viaggio della giovane a bordo di un aereo sportivo ultraleggero è iniziato il 18 Agosto 2021 dallo scalo d’arrivo nelle Fiandre occidentali. L’approdo in Belgio era atteso originariamente lunedì, ma la fitta nebbia ha posticipato l’ultima tappa. Il giro del mondo di Zara, che ha sorvolato cinque continenti, è durato 155 giorni, 2 mesi in più rispetto a quanto programmato inizialmente, a causa del Coronavirus, ma anche di problemi tecnici. La ragazza è rimasta bloccata in Alaska per 3 settimane per problemi con il visto di ingresso in Russia e anche per il maltempo.

Il mezzo su cui ha volato è un velivolo Shark Ultralight, considerato l’aereo ultraleggero più veloce, con un’andatura di crociera di 300 km/h. Nel biposto è stato rimosso un sedile per fare spazio a un ulteriore serbatoio.

“Il mio obiettivo è incoraggiare le ragazze e le giovani donne a perseguire i propri sogni e promuovere per loro carriere legate all’aviazione e alle materie ‘stem’ (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) – ha affermato Zara – Solo il 5% dei piloti commerciali e il 15% degli informatici sono donne. In entrambe le aree, aviazione e materie ‘stem’, il divario di genere è enorme“.