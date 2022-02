Meteo, è un 2 febbraio di super caldo al Nord: clamorosi +19°C a Milano e Parma, +18°C a Bergamo – FOTO

MeteoWeb

Un caldo vento di Foehn sta soffiando al Nord Italia, facendo schizzare le temperature verso valori tipicamente primaverili. A metà giornata, si registrano temperature di +19°C a Milano, Parma, +18°C a Bergamo, +17°C a Reggio Emilia, Piacenza, Imola, +16°C a Bologna, Modena.

Sono temperature anomale per il periodo, tanto che molte persone si sono riversate nei parchi e nelle piazze di Milano o hanno occupato i tavolini all’aperto di bar e ristoranti, alcuni addirittura a maniche corte, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Il cielo è limpido, con il vento che spazza via le nubi, e le temperature gradevoli, nonostante sia il 2 febbraio, hanno fatto abbandonare sciarpe e cappotti. Oggi è prevista una massima di +21°C a Milano, almeno 11°C in più rispetto alle massime di stagione, come se fosse primavera inoltrata.

Il vento, inoltre, sta aiutando il capoluogo lombardo ad alleviare anche i livelli di smog.