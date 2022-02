Acido cianidrico nelle mandorle di vari marchi: possono causare mal di testa e sintomi gastrointestinali, scatta il richiamo

MeteoWeb

Tre prodotti di marchi diversi a base di mandorle sono stati ritirati dal mercato perché potenzialmente nocivi per la salute. La causa è la presenza di un elevato tenore di acido cianidrico. Si tratta delle mandorle intere e delle mandorle macinate di Alnatura, delle mandorle non pelate di Bio Primo (richiamate da Müller Handels) e di quelle di Pural (richiamate da Phag). L’acido cianidrico può provocare mal di testa, problemi gastrointestinali e altri sintomi da avvelenamento che appaiono poco dopo il consumo. La ragione del richiamo è un’alta percentuale di mandorle amare nelle singole confezioni.

Durante un’analisi, la sostanza tossica proveniente da esse è stata riscontrata nel prodotto. Nel dettaglio, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, le confezioni della marca Pural in questione sono quelle da 250 grammi con data di scadenza al 20.08.2022 (unicamente il lotto B111203). Per Alnatura, sono interessate la mandorle macinate bio con scadenza al 10.08.2022 (150g) e le mandorle intere bio consumabili entro il 29.11.2022 (200g). Toccate anche quelle di Bio Primo (lotto 7111299, scadenza al 29.08.2022). I clienti che hanno acquistato tali alimenti sono pregati di non mangiarli. Possono invece restituirli e ottenere una sostituzione.