Addio a Scrat, l’iconico personaggio dell’”Era glaciale” non apparirà più nel film: la sua creatrice ottiene i diritti

Scrat è stato uno dei personaggi preferiti da quando il film “L’era glaciale” è stato rilasciato il 2 marzo 2002 ma Blue Sky, lo studio dietro il film, non aveva idea di quanto caos avrebbe creato. La Disney, società che attualmente possiede il franchise “L’era glaciale”, ha appena perso i diritti su Scrat dopo una controversia sul copyright.

Diverse persone hanno rivendicato la proprietà di Scrat nel corso degli anni, ma la rivendicazione più forte è arrivata da Ivy Silberstein. L’artista newyorkese ha presentato un personaggio, Sqrat, alla compagnia nel lontano 1999. Silberstein ha raccontato che l’idea è nata quando ha visto in un parco un incrocio tra uno scoiattolo e un topo.

Nel 2002, Silberstein ha intentato una causa contro la Twentieth Century Fox per violazione del copyright. La società è stata acquistata dalla Disney nel 2019. Il giudice ha stabilito che Silberstein e Twentieth Century Fox erano entrambi detentori uguali dei diritti su Scrat nel 2003. Anche se ha perso la causa contro la compagnia, l’artista ha rifiutato di arrendersi così facilmente e ha lanciato una campagna per rivendicare la piena proprietà del personaggio che è continuata fino a quest’anno.

La Disney ha incontrato Silberstein poco dopo aver acquisito la Twentieth Century Fox per vedere se sarebbe stata disposta a raggiungere un accordo sui diritti di Scrat. L’artista ha mantenuto la sua posizione con la Disney, costringendo la compagnia a cedere. Blue Sky ha fatto marcia indietro il 28 gennaio 2022 dopo quasi 20 anni di battaglie legali. “No Scrat in Ice Age 6″, ha detto l’artista su Twitter. “Grazie, Disney, per aver rispettato i miei marchi e Sqrat che ho creato il 19 maggio 1999. Sono passati 20 anni dal 2 marzo 2002, la data della prima del primo film. È stata una lotta! Ho vinto!“, ha aggiunto.