Agrigento, Mareamico: “la mareggiata ha cancellato una nuova fascia di boschetto di Eraclea Minoa”

L’associazione Mareamico Agrigento ha lanciato un nuovo allarme per la spiaggia di Eraclea Minora, nel territorio di Cattolica Eraclea, minacciato dall’erosione delle coste.

“L’ultima mareggiata ha cancellato per sempre una nuova fascia di boschetto,” ha spiegato l’associazione. “Una cinquantina di alberi sono caduti come dei birilli e il mare avanza inesorabilmente. Mentre si aspetta l’inizio dei lavori promessi, finanziati ed appaltati, sono spariti più di 200 metri di spiaggia dorata, e circa 60 metri di boschetto, sono stati persi per sempre“.