Allerta Meteo a Milano: vento forte domani, raffiche fino a 60km/h

Domani, venerdi’ 25 febbraio, su Milano e’ previsto vento forte. Per questo motivo, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla a partire dalle ore 9 e in generale aumento nel corso della giornata. Sulla citta’ sono previste raffiche di vento di velocita’ media fino a 30-40km/h, che potrebbero raggiungere i 50-60km/h circa.

L’emergenza dovrebbe attenuarsi in pianura nel corso della mattinata di sabato. Non sono previste chiusure dei parchi ma ai cittadini il Comune di Milano chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi (anche in strada e nei cimiteri) e sotto le impalcature dei cantieri, dehors e tende, e di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.