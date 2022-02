Allerta Meteo Campania: torna il maltempo, codice giallo da domani mattina

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore giallo valida a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8 di domenica, 27 febbraio, su parte della regione.

Le zone sulle quali sarà in vigore l’allerta sono: Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento.

Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente anche intense” e “possibili raffiche di vento nei temporali“.

A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.