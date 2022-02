Allerta Meteo, il ciclone freddo investe l’Italia: neve a bassa quota sulle Regioni Adriatiche, il maltempo avanza verso Sud

MeteoWeb

+15°C a Milano, +3°C a Pescara. Le temperature in diretta in questo momento dell’Italia evidenziano l’attuale situazione meteorologica, con il fronte freddo che si estende dall’Europa orientale sul nostro Paese colpendo le Regioni Adriatiche e meridionali, avanzando dal Centro verso Sud. Al Nord/Ovest, invece, splende il sole ed è anche oggi primavera, in una stagione in cui l’inverno è stato completamente latitante. Fa ancora caldo anche al Sud, dove abbiamo +16°C a Catania e Lecce e +15°C a Cosenza: il fronte freddo raggiungerà i settori più meridionali del Paese oggi pomeriggio. Confermate le abbondanti nevicate sull’Appennino meridionale tra oggi e domani, ma il fenomeno più estremo sarà il forte vento che nelle prossime ore soffierà con raffiche di tempesta, superiori ai 100km/h, in tutto il Sud e in modo particolare su medio Adriatico e basso Tirreno. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: