Allerta Meteo Emilia-Romagna: torna il maltempo, vento forte e neve in appennino

“Una veloce perturbazione interesserà la nostra regione dalla serata di venerdì 25 febbraio apportando un sensibile aumento della ventilazione da nord-est, con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo la costa e sui rilievi orientali, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore“: Arpae e Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento e stato del mare valida “dalle 00:00 del 25 febbraio 2022 fino alle 00:00 del 26 febbraio 2022“.

E’ previsto “mare da molto mosso ad agitato al largo nella tarda serata; le previsioni dell’altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono sotto i valori di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina più probabili sulla costa romagnola.

Nella serata sono previste anche deboli precipitazioni diffuse (localmente a carattere di rovescio) che assumeranno carattere nevoso a quote inizialmente intorno ai 1000 metri, in abbassamento progressivo fino a 700 metri circa“.