Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: domani codice giallo per vento forte

Allerta meteo per vento in Friuli Venezia Giulia.

“Allerta regionale 3 del 2022. Raccomando massima prudenza. Dalle 5 alle 24 del 7 febbraio allerta gialla su tutte le zone Fvg per vento forte con possibili raffiche forti. La fase acuta è prevista dalle 8 alle 14 del 7 febbraio“: è quanto ha scritto qui social il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.