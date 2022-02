Allerta Meteo in Alto Adige: neve dalla sera, attesi 25-30cm in quota

MeteoWeb

Il bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale presso l’Agenzia per la Protezione Civile prevede per domani, martedi’ 15 febbraio, un moderato rischio potenziale di nevicate nelle vallate dell’Alto Adige. Per l’Alta Valle Isarco, Vipiteno e Brennero, il livello di allerta e’ arancione, per la Val Venosta e la Val Pusteria il livello di allerta e’ giallo. Lo stato di protezione civile Attenzione-Alfa e’ attualmente gia’ in vigore in tutta la provincia a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Una bassa pressione si avvicinera’ in serata: le precipitazioni sono attese in serata e nella notte, fino a domani verso mezzogiorno, la maggior parte sulla cresta principale della Zillertal e nelle Dolomiti, con fino a 25-30 centimetri di neve fresca in quota. Soprattutto nell’alta Val Pusteria, in valle cadranno circa 15 centimetri di neve fresca. Durante la notte il limite della neve sara’ sui 400 metri, domani sara’ tra 400 e 900 metri sul livello del mare.

Sulle strade di montagna e i passi sono possibili problemi al traffico. Si invitano i viaggiatori a equipaggiare i veicoli con gomme invernali o catene e fare attenzione alle strade innevate. Il personale del Servizio strade e’ in attesa, i veicoli sono pronti all’azione. La popolazione e’ invitata a stare attenta, a limitare i viaggi ai soli spostamenti necessari, e a dotare i veicoli di equipaggiamento invernale, sottolinea il direttore del Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer. Le informazioni sulla situazione del traffico sono costantemente aggiornate sul sito della Centrale di viabilita’ provinciale e su altoadigemobilita’. La situazione Meteo e’ consultabile sulla pagina web della Provincia dedicata al Meteo e lo stato di protezione civile sulla pagina web dedicata alla protezione civile, si legge in una nota della Provincia.