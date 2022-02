Allerta Meteo in Liguria: oggi codice giallo per neve su versanti padani e comuni interni del settore centrale

MeteoWeb

Prime precipitazioni sulla Liguria con deboli piogge e fiocchi di neve. Alla luce delle ultime uscite della modellistica previsionale Arpal ha, intanto, modificato l’allerta meteo gialla per neve. Questi i dettagli:

Zona D (versanti padani di ponente): dalle 17.00 di oggi alle 2.00 di domani, martedi’ 15 febbraio

Zone E (versanti padani di levante): dalle 17.00 di oggi alle 6.00 di domani, martedi’ 15 febbraio

Comuni interni della zona B (centro della regione): dalle 20.00 di oggi alle 6.00 di domani, martedi’ 15 febbraio

La mattinata è stata caratterizzata dalle prime deboli piogge sparse un po’ su tutta la regione con cumulata oraria di 7.2 millimetri a Riccò del Golfo, nello spezzino. Anche la neve ha fatto la sua prima comparsa, inizialmente sopra i 1000-1200 metri a Ponente ma con “puntate” più in basso e nevischio anche, ad esempio, in Valle Stura e Valle Scrivia. La temperatura minima è stata registrata a Monte Settepani (oltre 1300 metri nel comune di Osiglia, Savona) con -5,2°C ma valori negativi si sono registrati in molte stazioni dell’interno: -3,9°C a Sassello (Savona), -3,5°C a Calizzano (Savona), -2,7°C a Santo Stefano d’Aveto (Genova), -1,8°C a Cairo Montenotte (Savona), -1,5°C a Busalla (Genova), -1,3°C a Torriglia (Genova), -0,6°C a Padivarma (Beverino, La Spezia). Temperature in calo anche lungo la costa: alle 12.00 Genova Centro Funzionale segnava +7,3°C, Savona Istituto Nautico +6,8°C, Imperia Osservatorio Meteo Sismico +7,3°C, La Spezia +7,9°C.

Lo scenario previsionale vede un’intensificazione delle precipitazioni dal tardo pomeriggio di oggi su tutta la regione: i fenomeni saranno diffusi, anche moderati con una bassa possibilità di temporali forti a Levante (zona C) e cumulate significative sul centro Ponente ma anche a Levante.

Per quanto riguarda la neve è attesa, con intensità anche moderata, fino a fondovalle sui versanti padani sia di Ponente che di Levante; in serata saranno possibili deboli nevicate sui comuni interni del settore centrale oltre i 200-300 metri.

Attenzione anche ai venti che saranno in rinforzo, meridionali a Levante, settentrionali sul Centro mentre il mare sarà in aumento fino a molto mosso.

Piogge e nevicate proseguiranno anche nelle prime ore della notte su martedì 15 febbraio con fenomeni in graduale esaurimento già dalla mattinata a partire dai versanti padani di Ponente.

Ricordiamo che l’allerta gialla per neve segnala i possibili effetti al suolo, con nevicate deboli su zone sensibili quali i tracciati autostradali e/o nevicate moderate su zone collinari non sensibili con formazione di ghiaccio e gelate diffuse.

OGGI LUNEDI’ 14 FEBBRAIO precipitazioni diffuse con intensità moderata su C e cumulate significative su ABCE. Possibili rovesci o temporali specie dal pomeriggio con bassa probabilità di fenomeni forti su C. Nevicate moderate fino a fondovalle su D ed E (accumuli fino a 10 cm su zone sensibili, 20-25 cm oltre i 600 m). In serata deboli nevicate su interno B oltre 200-300 m. Su A e C quota neve oltre 800-1000 m con accumuli moderati sui rilievi alpini e appenninici. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su C, settentrionali su B e parte orientale di A.

DOMANI MARTEDI’ 15 FEBBRAIO nella notte residue precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale moderato specie su C. Nevicate deboli fino a fondovalle su DE e su interno B oltre 200-300 m. Sui rilievi di C deboli nevicate oltre 800 m con possibili spolverate a quote inferiori. Venti inizialmente forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su B e parte orientale di A, in progressiva attenuazione dalla mattinata. Mare in aumento a molto mosso su C per onda lunga di libeccio.

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO: dopo una temporanea attenuazione moto ondoso in nuovo aumento fino a molto mosso dal pomeriggio per onda formata di libeccio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.