Allerta Meteo in Molise: torna la neve sopra i 200-400 metri, temporali a quote più basse

La Protezione Civile regionale del Molise ha diffuso un bollettino meteo con allerta gialla, per domani 26 febbraio, per nevicate su tutto il territorio al di sopra dei 200-400 metri e vento forte. Allerta arancione, invece, nel medio e basso Molise per temporali, gialla nella zona occidentale della regione. Le temperature saranno in sensibile calo, soprattutto le massime; il mare sarà molto mosso.