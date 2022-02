Allerta Meteo in Puglia: venti forti e mareggiate lungo le coste esposte

MeteoWeb

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla per venti forti dai quadranti settentrionali sulla Puglia centro-meridionale, con rinforzi di burrasca su Puglia meridionale. Probabili forti mareggiate lungo le coste esposte. Pertanto, dalla mezzanotte del 2 febbraio e per le successive 20 ore è in vigore l’allerta.