Allerta Meteo in Puglia: previsti temporali e neve

MeteoWeb

Scatta l’allerta gialla in Puglia, con previsione di un drastico peggioramento del tempo durante il fine il fine settimana, che sarà caratterizzato da forti piogge e probabili nevicate, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale, valido dalle 8 di oggi per le successive 24-36 ore. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità – riporta il messaggio di allerta – locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“. Sono, inoltre, previsto nevicate al di sopra di 500-700 metri, in abbassamento fino a 200-300 metri “con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti sulla Puglia settentrionale”.