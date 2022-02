Allerta Meteo in Sicilia: codice giallo per piogge e temporali sui settori settentrionali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale ha diffuso per la Sicilia una allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, fino alle ore 24 di domani, 15 febbraio. Codice giallo nella Sicilia settentrionale per precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.