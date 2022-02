Allerta Meteo in Trentino: neve nella notte, attesi fino a 40cm

MeteoWeb

“Dopo un lungo periodo asciutto, una perturbazione atlantica è in transito sull’Italia tra oggi e domani – fa sapere il servizio Meteo della Provincia di Trento -. Le prime precipitazioni, deboli e sparse, hanno iniziato ad interessare i settori sud occidentali del Trentino già a partire dalla tarda mattinata di oggi, per poi espandersi, questa la previsione, gradualmente al resto del territorio e diventare diffuse a partire dal tardo pomeriggio. I fenomeni andranno poi gradualmente ad esaurirsi nel pomeriggio di domani a partire da nord ovest con alcune deboli precipitazioni sparse ancora possibili nel pomeriggio sui settori orientali. In totale sono attesi mediamente da 15 a 40 millimetri di precipitazioni con valori maggiori sui settori sud occidentali. Le precipitazioni saranno totalmente nevose oltre gli 800 metri circa, dove sono attesi 15-40 centimetri di neve. Le quota della neve tenderà a scendere nella notte tra oggi e domani con l’intensificarsi delle precipitazioni verso i 500 metri e probabilmente anche a quote inferiori specie nelle valli poco ventilate, seppur con quantitativi via via minori”.