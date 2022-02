Allerta Meteo, la coda della tempesta Franklin flagella l’Italia: violenta sfuriata di vento e temporali tra oggi e domani

MeteoWeb

L’Italia è attraversata in queste ore dalla “coda” della tempesta Franklin che nei giorni scorsi ha colpito in modo pesantissimo l’Europa centro-settentrionale. Impetuosi venti nord/occidentali da stamani stanno flagellando il nostro Paese, innescando il fenomeno del foehn che ha infuocato la pianura Padana per l’ennesima volta in questo febbraio dal clima primaverile. La temperatura ha raggiunto +17°C a Milano e +16°C a Torino, mentre il vento ha provocato ancora una volta danni e disagi sul territorio. Nelle prossime ore la sfuriata di maestrale si estenderà al Centro/Sud, dove tra stasera e domani avremo una vera e propria burrasca con raffiche superiori ai 100km/h e violente mareggiate lungo le coste esposte:

Oltre al forte vento, nelle prossime ore arriveranno anche i temporali dapprima – in serata – nel basso Tirreno tra Campania e Calabria:

Poi, nella notte e nella mattinata di domani, Martedì 22 Febbraio, i fenomeni intensi si estenderanno a tutto il Sud, con un netto calo delle temperature, piogge intense e grandinate:

