Allerta Meteo, tutti i dettagli sull’ondata di freddo, maltempo e neve del weekend

Il maltempo invernale annunciato nelle previsioni meteo da qualche giorno è imminente sull’Italia. Già in queste ore l’aria fredda dal Nord Europa, sta iniziando a travasare le Alpi e, nelle prossime ore raggiungerà l’alto Adriatico e il Nord Appennino. Molte nubi e piogge stanno interessando già il Nordest, l’Emilia-Romagna, localmente il Centro-est della Lombardia, la Toscana orientale, fino al Nord dell’Umbria, al Centro Nord delle Marche e localmente sul Lazio. Il maltempo poi, nel corso del fine settimana, si estenderà a tutto il Centro Sud, con piogge, rovesci, anche temporali forti localmente e soprattutto nevicate abbondanti. In questa sede ci soffermeremo essenzialmente sull’aspetto neve evidenziando le aree dove essa cadrà in maniera più diffusa e intensa per tutto il fine settimana e fino a lunedì 28.

Come visibile dalla mappa interna, le aree appenniniche un po’ tutte saranno le maggiori destinatarie delle nevicate, soprattutto i versanti orientali. Sono attese molte ore di neve a tratti anche intensa con accumuli su molte aree comprese tra 10/15 e 20 cm ma con accumuli ancora più importanti, soprattutto sui rilievi tra l’Umbria orientale, le Marche centro-meridionali l’estremo Nordest Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania e localmente i rilievi pugliesi e lucani. Parliamo di accumuli, in riferimento a questi più importanti, a partire dalla media collina, quindi dai 4/500 m in su. In diversi casi, infatti a partire da queste quote potranno accumularsi anche 30/40 cm, localmente fino a 50 /60 cm e, in particolare sui rilievi abruzzesi centro-meridionali, nell’area Sulmona, Caramanico Terme, Fara San Martino, Comino, accumuli fino a 70/80 cm, con picchi anche di 1 metro/ 1,30 m, a partire dall’alta collina. Gli accumuli soprattutto al Centro e fino alla Campania, Nord Puglia, potranno esserci anche a bassa quota, 100/200 m, sebbene magari meno importanti. Neve via più debole e irregolare verso Calabria e Sicilia, qui a quote più alte, 500 m sulla Sila, 800 m in Sicilia, poi verso la media collina anche qui per lunedì 28. Torniamo a sottolineare che questo peggioramento invernali non interesserà il Nord e nemmeno la Sardegna. La redazione di MeteoWeb apporterà aggiornamenti quotidiani in riferimento a questa importante fase invernale.

