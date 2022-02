Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice giallo per vento forte

MeteoWeb

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diramato un’allerta meteo codice giallo (criticità ordinaria, indice 1 su una scala crescente da 1 a 3) per vento forte, valida dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di venerdì 18 febbraio.

Sul territorio regionale “si prevede per oggi vento forte a tutte le quote, in forma di foehn anche intenso e rafficato nelle valli“.