Allerta Meteo, due tempeste in successione sul Nord Europa: è allarme per venti da uragano dal Regno Unito alla Lituania – MAPPE

Due profondi sistemi di bassa pressione sono stati rinominati Dudley ed Eunice dal Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, e questa settimana porteranno venti molto forti e potenzialmente neve nel Paese. La tempesta Dudley avrà un impatto sulla metà settentrionale del Regno Unito dal pomeriggio di domani, mercoledì 16 febbraio, a giovedì, mentre la tempesta Eunice porterà forti venti e potenzialmente un po’ di neve in alcune parti del Paese venerdì 18.

I forti venti della tempesta Dudley attraverseranno la Scozia occidentale e l’Irlanda del Nord mercoledì pomeriggio, spingendosi verso est fino all’Inghilterra settentrionale durante la notte. Sono possibili raffiche di vento di 130-145km/h sulle coste e sulle colline esposte della Scozia con 95-110km/h possibili nell’entroterra. I venti dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio-sera di giovedì 17. Un’allerta gialla per vento è stata emessa per gran parte delle aree centrali e settentrionali del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord. Allerta color ambra per la Scozia meridionale e occidentale, la costa settentrionale dell’Irlanda del Nord e l’Inghilterra settentrionale, dove sono previsti i venti più forti e distruttivi.

La tempesta Eunice probabilmente colpirà le aree centrali del Regno Unito venerdì. Sono attesi ulteriori impatti da violenti venti di burrasca con venti di 95-110km/h previsti nell’entroterra. Si prevede che questo sistema porterà anche forti piogge e c’è il potenziale per importanti nevicate sulle colline nelle Midlands e più a nord.

Successivamente, Dudley si sposterà nel Mare del Nord verso il sud della Norvegia e forti venti si estenderanno fino a colpire anche Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Polonia e Lituania (vedi mappe della gallery scorrevole in alto). In Germania, il servizio meteorologico nazionale ha emesso un’allerta per raffiche da uragano a partire dalle 22 di mercoledì 16 alle 22 di giovedì 17. Sono attese raffiche di vento di 90-100km/h e durante il passaggio del fronte freddo si prevedono raffiche fino a 120km/h.

Anche i Paesi Bassi dovranno fare i conti con forti venti. A partire da mercoledì 16 febbraio, saranno possibili raffiche di vento ben oltre i 100km/h e potrebbero essere ancora più intense venerdì, quando si faranno sentire gli effetti della tempesta Eunice. Saranno possibili raffiche di vento molto forte (100-125km/h) in mare e sul Wadden.