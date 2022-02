Nord Europa in allerta per le tempeste Dudley ed Eunice: porteranno venti da uragano, rischio tornado in Germania. Ci sono già blackout e alberi caduti – FOTO

MeteoWeb

Questa settimana si sta verificando una situazione meteorologica particolarmente pericolosa in tutta l’Europa occidentale, poiché il vortice polare molto attivo ha portato conseguenze nel pattern meteorologico del Nord Atlantico. Per tutta la notte tra oggi e domani, giovedì 17 febbraio, una diffusa tempesta di vento, rinominata Dudley, attraverserà il Regno Unito, portando venti distruttivi e il potenziale di tornado verso la Germania settentrionale. Venerdì 18, poi, una violenta tempesta invernale, rinominata Eunice, si abbatterà su tutto il Regno Unito, portando neve e forti tempeste.

Dopo un periodo relativamente tranquillo e la mancanza di clima invernale in Europa, il pattern meteorologico è cambiato. Dopo la forte attività del vortice polare in tutto il Nord America, il suo lobo meridionale ha attivato depressioni atlantiche che ora minacciano un pericoloso impatto sull’Europa occidentale.

Migliaia di persone sono già rimaste senza elettricità dopo che pioggia e vento provocati dalla tempesta Dudley hanno iniziato a colpire parti dell’Inghilterra. Venti di 120km/h sono stati registrati a Emley Moore, tra Huddersfield e Wakefield. Nell’area di Manchester si registrano già alberi caduti che bloccano le strade e migliaia di persone senza elettricità, mentre gli aerei faticano ad atterrare a causa del forte vento. Centinaia di persone sono rimaste senza elettricità anche in Irlanda del Nord, dove gli alberi caduti stanno causando disagi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I treni e i servizi di traghetto sono stati cancellati in Scozia.

Tempesta Dudley

Per tutta la notte, si prevede che la forte tempesta di vento Dudley porti venti violenti prima in tutto il Regno Unito, per poi diffondersi verso Benelux e Germania entro giovedì mattina. Una grave minaccia meteorologica potrebbe includere anche tornado mentre il fronte freddo si scontra con una massa d’aria debolmente instabile davanti a sé. È possibile una linea frontale di tempeste in rapido movimento con venti distruttivi.

Il sistema svanirà gradualmente giovedì mentre si sposterà verso la Polonia, ma arriverà subito un’altra tempesta, potenzialmente più intensa e distruttiva, Eunice, che colpirà il Regno Unito meridionale e il Benelux venerdì 18 febbraio. Porterà venti violenti di quasi 160km/h, con una discreta quantità di neve possibile in alcune parti del Galles e dell’Inghilterra centrale.

La fascia che colpiranno queste tempeste è piuttosto ampia e lunga, all’incirca dalla costa atlantica dell’Irlanda e dalla Scozia alla metà settentrionale della Germania, alla Polonia meridionale e alla Repubblica Ceca. Si prevedono blackout e alterazioni del traffico a causa dei venti e anche una discreta quantità di neve in Irlanda, Irlanda del Nord e parti del Regno Unito fino a venerdì sera.

La situazione meteorologica diventerà particolarmente pericolosa già stanotte, quando il sistema frontale attraverserà il Mare del Nord con un limite frontale freddo ben definito che si dirige verso il Benelux e la Germania settentrionale questa sera. Con alcune centinaia di J/kg di CAPE disponibili davanti al fronte nel nord della Germania, il fronte formerà probabilmente tempeste convettive, che potrebbero diventare rapidamente severe. Le raffiche potrebbero andare ben oltre i 100km/h.

È più probabile che con Dudley i venti più forti si sviluppino nei Paesi Bassi e nella Germania settentrionale rispetto al Regno Unito. Non è escluso un forte tornado in una fascia che va dalla Germania nord-orientale alla Polonia occidentale.

Tempesta Eunice

La tempesta Eunice dovrebbe intensificarsi considerevolmente fino a venerdì mattina, avvicinandosi ai 975hPa mentre si sposta sul Golfo di Biscaglia settentrionale verso l’Inghilterra sudoccidentale e il Galles. Si prevede che il centro della depressione viaggerà nel corridoio tra l’Irlanda meridionale e la Manica venerdì mattina, continuando verso est durante le ore diurne e pomeridiane, portando intense tempeste invernali in Irlanda, Galles e Inghilterra.

Una depressione così profonda porterà venti piuttosto violenti in alcuni punti. Le raffiche di vento più alte potrebbero superare i 130km/h, avvicinandosi ai 160km/h localmente dall’Inghilterra sudoccidentale attraverso il Canale della Manica fino alla costa belga e olandese.

Sul lato settentrionale di Eunice sono previste nevicate che, combinate con i forti venti, creeranno condizioni quasi di blizzard. Gli accumuli di neve possono variare da 5 a 20cm in alcune zone. In Scozia, saranno possibili 30-50cm di neve nelle Highlands e fino a 20cm nelle pianure occidentali.