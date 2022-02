Alluvione Brasile, Petropolis in ginocchio: 152 morti e 165 dispersi, timori per nuove frane

MeteoWeb

Si è aggravato ancora il bilancio già drammatico delle alluvioni e delle frane verificatesi nei giorni scorsi a Petropolis, nello Stato di Rio de Janeiro, nel sud del Brasile: le autorità hanno confermato 152 morti e 165 dispersi. La Polizia civile ha rivisto al rialzo il bilancio diffuso nella giornata di venerdì.

All’Istituto di medicina legale sono stati portati i corpi senza vita di 89 donne e 55 uomini, cui vanno aggiunti 27 tra bambini e adolescenti.

Le autorità hanno definito le piogge abbattutesi negli ultimi giorni nell’area come “le peggiori da un secolo a questa parte” e hanno espresso preoccupazione per la possibilità di nuove frane, in quanto le previsioni meteo indicano nuove precipitazioni in settimana.