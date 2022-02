Alluvione in Brasile, ecatombe a Petropolis: 135 morti e “intensa distruzione, immagini di guerra” [FOTO]

MeteoWeb

Petropolis assediata dalle piogge torrenziali per il 3° giorno consecutivo: al momento il bilancio delle vittime è salito a 135, ma si continua a scavare per cercare di trovare decine di dispersi. “Un’immagine di guerra“, ha affermato il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro che ha sorvolato in elicottero le zone colpite accompagnato da diversi suoi ministri. “Ho visto un’intensa distruzione, è un’immagine di guerra: abbiamo subito avuto una nozione esatta della gravità di ciò che è accaduto qui, a Petropolis,” ha dichiarato il capo dello Stato durante una conferenza stampa. “Non abbiamo modo di prevedere (questi eventi). La popolazione ha ragione nelle sue critiche: ci sono già state altre tragedie qui e speriamo che non si ripetano. Verranno adottate misure preventive, stiamo adottando misure di emergenza ora“, ha aggiunto Bolsonaro.