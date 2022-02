Ambiente: l’ESA testa il rilevamento della plastica marina, in futuro potrebbe essere mappata dai satelliti

MeteoWeb

I satelliti potrebbero essere in grado di aiutare a tracciare e mappare i rifiuti di plastica marini che contaminano i nostri oceani? I team di ricerca di tutta Europa sono tornati in una struttura di test delle onde oceaniche con sede nei Paesi Bassi per cercare di rilevare la plastica galleggiante. Utilizzando una suite di strumenti a microonde e ottici, i ricercatori stanno valutando se il monitoraggio orbitale della plastica potrebbe essere pratico in futuro.

“Quello che possiamo dire è che alcuni dei nostri strumenti rilevano incrementi dei livelli di segnale quando sono presenti rifiuti di plastica marini rispetto a quando non lo sono,” spiega Peter de Maagt, ingegnere dell’ESA, che supervisiona la campagna. “Questo risultato rappresenta una prova della nozione che questo approccio merita sicuramente di essere ulteriormente approfondito. E’ molto più di quanto sperassi quando abbiamo iniziato a fare test per la prima volta l’anno scorso, ma abbiamo avuto una curva di apprendimento ripida durante il nostro lavoro qui. Allo stesso tempo non possiamo dire con certezza se stiamo rilevando direttamente la plastica, o se i segnali sono dovuti a qualche fattore correlato, come rientranze sulla superficie dell’acqua causate dalla plastica galleggiante o piccole increspature. Ciò che deve seguire dopo sono i test di follow-up nell’ambiente marino reale, utilizzando aerei o droni, e in caso di esito positivo, alla fine una missione spaziale sperimentale“.

Secondo le stime migliori, una media di 10 milioni di tonnellate di plastica entrano nell’oceano ogni anno, ma i ricercatori sanno solo cosa succede a circa l’1%. Il monitoraggio satellitare potrebbe in futuro aiutare a tracciarne l’estensione e vedere dove va a finire, se è possibile dimostrare che una tale tecnica funziona nella pratica.

La campagna di test si è svolta presso l’ istituto di ricerca Deltares di Delft, nei Paesi Bassi, all’interno del mastodontico Atlantic Basin Facility. Questa struttura unica nel suo genere – 75 metri di lunghezza e 9 metri di larghezza, la metà delle dimensioni di una piscina olimpionica – utilizza generatori per ricreare realistiche onde oceaniche profonde.

“Utilizziamo l’Atlantic Basin Facility per simulare l’ambiente oceanico profondo nel modo più realistico possibile per questi esperimenti,” ha spiegato Anton de Fockert, esperto di flusso Deltares. “Normalmente utilizziamo questa struttura di test per affrontare il tipo di problemi idraulici che non possono essere risolti utilizzando modelli computerizzati. Dal mio punto di vista, questa attuale campagna di test è unica, perché coinvolge così tanti gruppi diversi con competenze diverse, dalle onde oceaniche alle microonde, dall’ottica ai rifiuti di plastica, oltre allo Spazio. È un seguito della precedente campagna di test che abbiamo condotto l’anno scorso, solo che questa volta stiamo utilizzando quantità minori di plastica, per cercare di quantificare le soglie di rilevamento e provare alcuni nuovi approcci di monitoraggio“.

I team dell’Institute for Telecommunications in Portogallo e dell’Università di Stirling in Scozia stanno utilizzando il telerilevamento radar. Un gruppo che ha riunito esperti dell’Università di Leiden, di Oldenburg e dell’ITC Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation della University of Twente, ha implementato la strumentazione ottica.

Nel frattempo, un team dell’Università dell’Alberta in Canada e dell’Università tecnica di Delft nei Paesi Bassi stanno eseguendo analisi fisiche fondamentali, incluso il tentativo di quantificare meglio l’effetto di smorzamento delle onde dei rifiuti di plastica marini, che potrebbe essere sfruttato per stimare le concentrazioni di plastica in futuro.

Questo progetto fa parte di una più ampia campagna OSIP sui rifiuti di plastica marina, supportata dal programma Discovery and Preparation dell’ESA, che prevede la ricerca di base che pone le basi per le future missioni dell’Agenzia.