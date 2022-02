Maltempo, Appennino abruzzese sepolto dalla neve: 2 metri di accumulo a Roccacaramanico, oltre 1 metro a Sant’Eufemia a Majella – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Appennino abruzzese ha fatto il pieno di nev con la forte ondata di maltempo invernale che ha colpito il Centro-Sud nel weekend. In particolare, una località spicca per le ingenti quantità di neve ricevuta, considerando che si trova ad un’altitudine di meno di 900 metri: è Sant’Eufemia a Majella. Questa località ha superato il metro di neve, come dimostrano le foto incantevoli della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Tutto è sepolto sotto il bianco a Sant’Eufemia a Majella, mentre sui tetti delle case si può ammirare l’ampio strato di neve. “Le precipitazioni notturne hanno reso impraticabile la viabilità interna al paese. Gli accumuli consentono l’operatività della sola turbina che ha tempi di lavoro più elevati rispetto ai mezzi spazzaneve”, ha comunicato il sindaco Francesco Crivelli.

Ancora più spettacolari sono le foto che arrivano da Roccacaramanico, frazione di Sant’Eufemia a Majella, posta a 1.050 metri di altitudine. Qui, si sono accumulati ben 2 metri di neve fresca, tanto che anche le porte e le finestre delle case spariscono nel bianco. “Non è assolutamente consigliabile spostarsi verso Sant’Eufemia e/o Roccacaramanico se non per ragioni di urgenza e necessità. Per chi è in paese è assolutamente sconsigliato muoversi in automobile. Numerose abitazioni ed ingressi privati sono occlusi e probabilmente lo saranno anche nei prossimi giorni. È una conseguenza inevitabile per mantenere la percorribilità delle strade”, ha aggiunto Crivelli.

