Archeologia, scoperte inattese e tecnologie di ultima generazione al sito dei Balzi Rossi: viaggio nel Paleolitico con i droni e la realtà virtuale

Il sito dei Balzi Rossi, in riva al mare a pochi metri dal confine italo francese e dai Giardini Botanici Hanbury, è considerato uno dei luoghi più importanti per lo studio della preistoria in Europa.

«La scoperta di questa zona archeologica avvenne nel corso dell’Ottocento – sottolinea Antonella Traverso, direttore del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. – Si devono al Principe Alberto I di Monaco le prime ricerche archeologiche sistematiche nel sito; in quegli anni erano in programma gli scavi per la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia ma il Principe riuscì ad accordarsi con il proprietario dell’area per far precedere i lavori di cava da scavi archeologici. Con la collaborazione di Gustave Saige, conservatore degli archivi di palazzo del Principato di Monaco, il Principe fece riprendere gli scavi secondo principi stratigrafici, attraversando la parte centrale del deposito della Barma Grande e poi saggiando per la prima volta il deposito della grotta del Principe».

Nel 1895 Alberto I di Monaco acquistò una delle grotte, la Barma del Ponte, da allora chiamata “Grotta del Principe” e incaricò il canonico Leonce de Villeneuve di avviare le ricerche secondo un metodo scientifico che lui voleva sperimentare. In un suo scritto infatti sosteneva: “Perché uno scavo sia utile alla scienza la prima condizione è che il ricercatore conosca la stratificazione del giacimento che esplora. Gli strati di un deposito sono come i fogli di un libro, i fossili e gli utensili come le illustrazioni”. «Oggi, nel 2022 – racconta Gianni Vercelli, responsabile della ricerca UniGe – il metodo scientifico può e deve essere aiutato dalle tecnologie di ultima generazione, come i droni dotati di sensori multispettrali e lidar, utili a costruire modelli 3D e acquisire immagini georeferenziate e ad altissima definizione. Per questo a settembre 2021 è nata la collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria ai Balzi Rossi, partendo dal rilievo aereo della falesia e delle grotte. Da qui abbiamo iniziato a elaborare i modelli composti da centinaia di milioni di punti 3D e ad annotare alcune migliaia di immagini georeferenziate delle pareti, che potranno essere visualizzate in modo immersivo grazie alla realtà virtuale».