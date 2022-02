Archeologia, scoperto in Cina un ‘sottopassaggio’ preistorico

MeteoWeb

L’ennesima affascinante scoperta archeologica che arriva dalla Cina. Nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella parte settentrionale del paese, sono stati rinvenuti i resti di un ‘sottopassaggio’ risalente alla preistoria. Lo ha reso noto l’istituto regionale di reperti culturali e archeologia. Situato in un antico sito della città di pietra nell’odierna contea di Qingshuihe, nella Mongolia Interna, il lungo e antico cunicolo è stato portato alla luce insieme a oltre 20 rovine, tra cui porte della città, mura, fondamenta di edifici, tombe, articoli in giada, ceramiche e oggetti in osso.

Il sito della città di pietra, che occupa circa 1,38 milioni di metri quadrati, apparteneva alla cultura di Longshan, una civiltà del tardo Neolitico situata nel medio e basso corso del Fiume Giallo. Il passaggio lungo e stretto è posto 5-6 metri sotto terra, ed è largo circa 1-3 metri, con un’altezza di circa 2 metri, con una superficie superiore arcata. Il sottopassaggio collega l’interno e l’esterno dell’antica città e i suoi due canali.