Arte e scienza nello Spazio: Moon Gallery, una piccola galleria d’arte permanente sulla Luna

La Moon Gallery è una iniziativa artistica promossa nel quadro di futuri habitat di lunga permanenza sulla Luna e su Marte.

Il progetto, nato dalla collaborazione di diverse università europee e americane e dell’European Space Agency ESA, mira a portare, nel 2025, una piccola galleria d’arte permanente sulla Luna. Grazie all’iniziativa dei Rotary Club Padova e Padova Nord, vari artisti e artiste padovane hanno inviato loro opere d’arte e sono stati selezionati per questo lancio: tra questi Renzo Pasquale, che ha ideato un cubo dedicato a Galileo Galilei, ai suoi disegni lunari tratti dal Sidereus Nuncius, e alla città di Padova. Sulla ISS (e infine sulla Luna) sarà quindi presente la testimonianza dell’eccellenza dell’Ateneo e dell’importanza di questo anniversario degli 800 anni dalla sua fondazione.

Il lancio verso la ISS è previsto per sabato 19 febbraio a bordo del cargo spaziale Cygnus (missione Cygnus NG-17) da Wallops Islands in Virginia (USA) intorno alle 18, ora italiana. Per seguire questo momento, l’Ateneo propone un incontro a Palazzo Bo nel corso del quale vengono anticipati i temi salienti della conferenza “800 anni dell’Università di Padova nello Spazio” prevista dal 7 al 9 settembre 2022, organizzata dalla professoressa Sofia Pavanello dell’Università di Padova con la collaborazione di vari dipartimenti dell’Ateneo patavino e dell’Osservatorio astronomico di Padova – Inaf.

Sabato 19 febbraio alle ore 17.00 in Aula Nievo del Palazzo del Bo in via VIII febbraio 2 a Padova, Sofia Pavanello e Cesare Barbieri introdurranno l’evento. Successivamente verranno presentati i temi salienti del Congresso “800 Years of Space at the University of Padua – Conference celebrating 800 years Science, Technology, Humanities, Art and Innovation in Space at the University of Padua” dai professori David Burigana, Stefano Debei, Marco Narici, Giampaolo Piotto e Roberto Ragazzoni.

Alle 17.40 si terrà un collegamento da Wallops Island, sito del lancio, con Bernard Foing, chairman della Lunex EuroMoonMars and MoonGallery Foundation. Alle 18.00 prenderanno la parola i presidenti dei due Rotary Club, Emanuele Cozzi e Enzo Nalli, e gli artisti padovani selezionati Renzo Pasquale, Anna Maria Zanella, Jone Suardi, Alberta Vita, Lorenzo Viscidi “Bluer”. Partecipa anche Giuseppe M. Andreozzi (RC PdN), grazie al quale la Moon gallery annovera anche due opere di carattere sociologico della Fondazione Fava di Catania, per portare sulla Luna anche testimonianze della vita terrestre. Alle 18.39 è previsto il lancio della Moon Gallery. Il lancio di sabato 19 febbraio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) costituisce una importante tappa intermedia atta a verificare sia l’integrità della struttura di sostegno delle opere d’arte che ella sua fruibilità dal pubblico a terra. V’è anche un interesse scientifico, perché con i loro diversi colori le opere d’arte serviranno a calibrare fotometricamente alcune telecamere di bordo.