Astronomia: scoperto “2020 XL5”, il secondo asteroide troiano della Terra

“TSR: I troiani sono asteroidi intrappolati in regioni dello spazio in cui l’attrazione gravitazionale del Sole e di uno dei pianeti è in equilibrio. Queste regioni sono note come punti di Lagrange.

Gli asteroidi troiani orbitano intorno al Sole approssimativamente con la stessa traiettoria del pianeta e si concentrano in gruppi nei pressi dei due punti di Lagrange stabili: uno davanti al pianeta (L4) e uno dietro di esso (L5).

I troiani della Terra sono particolarmente interessanti, dato che potrebbero essere materiali residui della formazione della stessa. Anche se dovessero provenire da molto lontano, le loro orbite relativamente stabili nei punti di Lagrange della Terra potrebbero comunque renderli destinazioni ideali per una futura missione spaziale.

Quindi come avete trovato questo asteroide?

Per fortuna, ci sono piccole finestre temporali poco prima dell’alba e dopo il tramonto quando uno dei punti Lagrange raggiunge il suo picco di altezza sopra l’orizzonte mentre il Sole è nascosto al di sotto di esso. Queste finestre sono brevi, non consentono lunghe osservazioni e costringono gli astronomi a puntare i telescopi ad angolazioni vicine all’orizzonte dove le condizioni di visibilità sono peggiori.

2020 XL5 era un oggetto noto, ma non era stato studiato attentamente. Il nostro team ha utilizzato telescopi in grado di effettuare osservazioni dell’asteroide in queste condizioni difficili e, dopo aver studiato i dati, abbiamo confermato che si tratta proprio del secondo asteroide troiano della Terra conosciuto.

Si trova lì da sempre? Rimarrà lì per sempre? TSR: 2020 XL5 è un asteroide troiano “transitorio”, non rimarrà un troiano terrestre per sempre. Prevediamo che, tra circa 4000 anni, lascerà il punto di Lagrange della Terra, forse finendo in un’orbita altamente ellittica intorno al Sole come molti altri asteroidi. Questo periodo relativamente breve di stabilità rispetto alla straordinaria età del Sistema Solare significa probabilmente che non ha avuto origine in quel punto durante la formazione della Terra, ma è stato catturato dal nostro punto di Lagrange stabile durante un suo passaggio molti anni dopo. Qual è la sua grandezza? Potrebbe rappresentare una minaccia per la Terra? LF: Il nuovo asteroide troiano della Terra, 2020 XL5, ha una larghezza di circa 1 km. Queste dimensioni non sono trascurabili per un asteroide, ma la sua posizione nel punto di Lagrange è approssimativamente alla stessa distanza dalla Terra del Sole, e la sua orbita lo manterrà a questa distanza per migliaia di anni.

Che cos’è il centro NEOCC dell’ESA? LF: Il Near-Earth Object Coordination Centre fa parte del Planetary Defence Office dell’ESA. Utilizziamo la nostra rete di telescopi per individuare e studiare oggetti vicini alla Terra (Near-Earth Objects, NEO) e forniamo un punto di accesso centrale a un’intera rete di altre fonti di dati sui NEO. Sfruttiamo quotidianamente questi dati per studiare le orbite dei NEO e valutare eventuali rischi che rappresentano per la Terra.